Рэй Шеро: "Не будем требовать от Хишера стать новым Макдэвидом или Мэттьюсом"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро заявил, что нападающий Нико Хишер, выбранный клубом на драфте-2017 под первым номером, поможет изменить ситуацию в "Дэвилз". Руководитель отметил, что для 18-летнего швейцарского форварда найдется место в команде.

– В нашей команде есть место для Хишера, – цитирует сайт НХЛ Шеро. – Мы не будем на него давить и требовать стать новым Макдэвидом или Мэттьюсом. Этот драфт совсем другой. Но могу сказать, что он изменит ситуацию в нашей команде. Вопрос лишь в том, насколько быстро он найдет свой путь развития. У него есть те навыки, которых не хватало нашему клубу.

Могли ли мы обменять первый пик? Я говорил нашим скаутам, что не уйду с драфта без Хишера.