Рэй Шеро: "Меня заверили, что Ковальчук по-прежнему хочет вернуться в НХЛ"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро заявил, что общался с агентом нападающего Ильи Ковальчука Джеем Гроссманом по поводу его возвращения в лигу. Срок контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля. В минувшем сезоне Ковальчук набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах КХЛ и помог клубу во второй раз выиграть Кубок Гагарина.

– Джей заверил меня, да и я уверен, что цель Ковальчук – по-прежнему вернуться в НХЛ, – цитирует Шеро Sportsnet.

Напомним, что ранее The New York Post называл "Рейнджерс", "Сан-Хосе" и "Сент-Луис" среди наиболее заинтересованных в Ковальчуке клубов.