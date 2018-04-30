Решение об участии Малкина в третьем матче серии с "Вашингтоном" будет принято 1 мая

Тренерский штаб "Питтсбурга" примет решение о том, сыграет ли нападающий Евгений Малкин в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" 1 мая, сообщает в Твиттере журналист НХЛ Уэс Кросби. Российский форвард не выходил на лед с 21 апреля, когда "Пингвинз" в пятой игре 1/8 финала уступили "Филадельфии" (2:4).

По информации источника, также в этот день определится выйдут ли на лед защитник Брайан Дюмулин и нападающий Карл Хагелин, тренировавшиеся сегодня в "бесконтактных джерси".

Напомним, после двух игр счет в серии между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" ничейный - 1-1. Третья игра серии состоится в ночь на 2 мая.

В пяти играх плей-офф Малкин набрал 5 (3+2) очков.