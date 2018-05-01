Решение об участии Малкина в третьем матче против "Вашингтона" будет принято перед игрой

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан сказал, что еще не решил, сыграет ли российский нападающий Евгений Малкин в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (счет в серии - 1-1). Форвард не выходил на лед с 21 апреля, когда "Пингвинз" в пятой игре 1/8 финала уступили "Филадельфии" (2:4).

По словам специалиста, также под вопросом остается участие во встрече защитника Брайана Дюмулина и нападающего Карла Хагелина.

- Решение по ним будет принято перед игрой, - сказал Салливан.

Напомним, третий матч серии до четырех побед между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" состоится в ночь на 2 мая.