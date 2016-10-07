Решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде будет принято 15 января

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофер Дуби сообщил, что решение по поводу участия игроков НХЛ на Играх-2018 будет принято 15 января 2017 года.

– 15 января будет решено – смогут ли игроки НХЛ принять участие в Олимпиаде 2018 года. До этого числа у нас есть время, чтобы договориться и все обсудить, – приводит слова NBC Sports слова Дуби.

Ранее Александр Овечкин завил, что в любом случает поедет на Олимпиаду в Пхенчхан. Его поддержал Евгений Малкин, а Сидни Кросби выразил мнение, что сторонам удастся договориться, так как он очень хочет поехать на Игры в 2018 году.

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что шансы на участие игроков НХЛ в Играх он оценивает как 50 на 50. А президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что Международной олимпийский комитет не хочет оплачивать расходы на выступление игроков из НХЛ на Олимпийских играх.

Игроки НХЛ выступают на Олимпийских играх с 1998 года.