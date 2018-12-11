Рене Фазель: "Ждать приезда клубов НХЛ в Россию не стоит из-за политической ситуации"

Президент ИИХФ Рене Фазель считает, что в ближайшее время не стоит ждать клубы НХЛ в России из-за политической ситуации. Вице-президент СКА, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг 2 ноября заявил, что обсуждается вариант проведения на футбольном стадионе "Санкт-Петербург" матча команд КХЛ и НХЛ.

- Судя по тому, что я знаю и что слышу, ждать приезда североамериканцев в Россию не приходится. Не приходится из-за политической ситуации, - цитирует "РИА Новости" Фазеля. - Конечно, было бы здорово привезти в Россию Александра Овечкина и Евгения Малкина, "Вашингтон" и "Питтсбург", но в НХЛ скептически смотрят на это. Посмотрим, время покажет. В любом случае это требует и колоссальных финансовых затрат.