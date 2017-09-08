Рене Фазель: "Участие игроков НХЛ на Олимпиаде? Они могут в отместку забрать кого-то из европейских лиг"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что хоккеисты, имеющий контракты с НХЛ, имеют возможность приехать на Олимпийские игры 2018 года. По словам главы организации, коллективное соглашение можно интерпретировать так, что профсоюз имеет право отпускать игроков на ОИ-2018.

– Билл Дэйли заявил следующее: ИИХФ заверила НХЛ в том, что игроки, имеющие действующие контракты с клубами Национальной хоккейной лиги, как Александр Овечкин, не смогут принять участие в Олимпиаде, – вопрос Фазелю.

– НХЛ контактировала с национальными федерациями на этот счет. Но ИИХФ уважала, уважает и будет уважать контракты Национальной хоккейной лиги. У нас нет другого выбора. Но, насколько я понял, профсоюз игроков НХЛ имеет право отпустить любого игрока без согласия на то лиги. Я всегда говорил, что наши двери открыты.

В то же время нужно понимать, что если хоккеист с энхаэловским контрактом приедет на Олимпиаду – будет очень трудно предоставить ему возможность сыграть. Потому что возникнет каверзная ситуация – я имею в виду, что НХЛ может в отместку забрать кого-то из европейских лиг с действующим соглашением, не уважая контракт. Не все так просто. Но все-таки Коллективное соглашение можно интерпретировать так, что профсоюз имеет право отпускать игроков на Олимпиаду. (Игорь ЕРОНКО)

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