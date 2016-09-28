Рене Фазель: "Шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде - 50 на 50"

Президент ИИХФ Рене Фазель подчеркнул, что федерация, скорее всего, окончательно решит вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 на встрече с руководством лиги в ноябре. Ранее сообщалось, что ИИХФ и МОК необходимо найти около 10 миллионов долларов на страхование хоккеистов.

- Весьма вероятно, что эта встреча будет решающей. Мы можем прийти к принципиальному соглашению, а уже потом доработать какие-то детали, - цитирует ТАСС Фазеля. - Наша задача - найти деньги, и я считаю ее решаемой. Но для этого нужно проделать огромную работу. В ближайшие пять - шесть недель у меня будет много поездок и встреч, после которых удастся получить реальную финансовую картину.

Лично я убежден, что шансы на данный момент составляют 50 на 50. Для ИИХФ на данный момент это задача номер один. Я готов идти на компромиссы и пожертвовать для этих целей деньгами, которые заложены в бюджете ИИХФ на развитие хоккея. Главное, чтобы сильнейшие хоккеисты смогли сыграть на Олимпиаде.