Рене Фазель: "Решение об участии игроков НХЛ в Играх-2018 должно быть принято до Рождества"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель надеется, что решение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане будет принято в конце декабря этого года. По словам главы организации, убедить владельцев клубов лиги в приостановке регулярного чемпионата будет непросто.

– Нам предстоят переговоры в ноябре, но я не уверен, что они будут финальными, – цитирует ТАСС Фазеля. – Я вижу дедлайн в конце декабря, до Рождества. Да, представители НХЛ говорили про ноябрь, но, думаю, у нас будет, образно говоря, еще овертайм и даже серия буллитов.

Убедить владельцев клубов НХЛ остановить чемпионат непросто. Каждая сторона делает свою работу, мы встретимся, все обсудим и вместе примем решение. Надеюсь, что оно будет позитивным. Я сделаю все, что смогу.

Ранее исполнительный директор МОК Кристофер Дуби заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в Играх-2018 будет вынесено 15 января. Во время Кубка мира в Торонто заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что переговоры между НХЛ, профсоюзом игроков, МОК и ИИХФ должны быть завершены в ноябре.

IIHF и МОК потребуется найти порядка 10 миллионов долларов на страхование игроков клубов НХЛ, в связи с чем существует вероятность, что эти спортсмены не смогут выступить на Играх-2018. Стороны продолжают вести диалог с национальными федерациями по решению данного вопроса.