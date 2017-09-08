Рене Фазель: "Овечкин не сможет сыграть на Олимпиаде, если у него будет контракт с "Вашингтоном"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года. По словам руководителя, это связано с устной договоренностью организации и североамериканской лиги о взаимном уважении контрактов.

– Давайте представим, что Овечкин берет и приезжает в Пхенчхан. Что дальше? – вопрос Фазелю.

– Ох, это будет сложно решить. Кроме того, Олимпийский комитет России должен будет включить его в свой список. К концу сентября мы будем иметь все списки и, конечно, посмотрим, кого нам стоит ждать. И все же – мы, я имею в виду ИИХФ, уважаем контракты и законы. Никто не может быть выше законов.

Конечно, мы будем очень рады, если кто-то возьмет и приедет, но при этом должны быть очень осторожными. Стоит открыть одну неправильную дверь – и ее уже будет не закрыть. И на данный момент у нас с НХЛ есть устная договоренность о взаимном уважении контрактов. И если ее придерживаться, при том что у Овечкина будет действующий контракт с "Вашингтоном" – он играть не сможет. (Игорь ЕРОНКО)

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