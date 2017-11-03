Рене Фазель - о Шипачеве: "В НХЛ нужно тщательно подбирать себе команду"

Глава ИИХФ Рене Фазель заявил, что карьера нападающего Вадима Шипачева в НХЛ не сложилась, так как хоккеисту попалась не та команда. Руководитель считает, что игрокам не нужно торопиться с отъездом в заокеанскую лигу.

– Шипачев был одной из главных звезд последних чемпионатов мира, но в НХЛ у него не срослось.

– На мой взгляд, ему не повезло оказаться не в том месте не в то время, – сказал Фазель. – Пробиться в НХЛ непросто. И на самом деле многие очень талантливые хоккеисты не смогли там заиграть. Просто потому, что появлялись не там, где могли пригодиться. Именно поэтому, отправляясь за океан, нужно тщательно выбирать себе команду. Конечно, когда тебя драфтуют, выбора особо не остается. Однако по прошествии двух лет права на тебя клуб теряет. И можно уже выбирать. Надо просто выждать и ехать туда, куда хочется.

– Но на игроков из КХЛ это не распространяется, поскольку нет трансферного соглашения. На них права сохраняются до 27 лет.

– В любом случае торопиться с отъездом не стоит. (Игорь ЕРОНКО)