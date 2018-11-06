Рене Фазель: "НХЛ может поменять мнение относительно участия игроков лиги в Олимпиаде"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул: комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн может изменить свое решение не приостанавливать регулярный чемпионат в сезоне-2021/22 на время Олимпиады, учитывая, что Игры пройдут в Пекине.

Бетмэн во время вынесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ в Хельсинки сообщил, что олимпийский турнир разрушает сезон, поэтому у лиги нет причин отпускать своих хоккеистов на Игры.

– Мы говорили с Бетмэном об Олимпиаде, у него все то же мнение, что очень тяжело из-за Игр приостанавливать сезон, – цитирует ТАСС Фазеля. – Но, как известно, предстоят переговоры между НХЛ и профсоюзом игроков по коллективному договору, я думаю, они начнутся в сентябре следующего года, – сказал Фазель. – Игроки в отличие от Гэри хотят поехать на Игры. Поскольку Олимпиада пройдет в Китае, то Бетмэн мог бы быть готов поехать туда.