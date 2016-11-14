Рене Фазель: "Мы найдем деньги для страхования игроков НХЛ во время Олимпиады-2018"

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что организация и МОК найдут деньги для страхования игроков НХЛ на период Олимпиады в Пхенчхане. Для этого необходима сумма около 10 миллионов долларов. НХЛ пока не дала своего согласия на участие хоккеистов на ОИ-2018 из-за отсутствия гарантий по страхованию и оплате перелетов игроков. Решение по этому вопросу должно быть принято в январе 2017 года.

- Я буквально только что разговаривал с МОК и Ассоциацией зимних международных спортивных федераций, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Разговаривали в том числе насчет страховки игроков. Могу сказать, что это не станет проблемой. Деньги - не проблема, мы найдем их, уверен, этот вопрос будет решен.