Рене Фазель: "Если НХЛ не отпустит игроков на Игры-2018, не будем менять формат турнира"

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что стороны пока не достигли договоренности с НХЛ по поводу участия игроков на Олимпийских играх-2018. Руководитель отметил, что федерация представила лиге финансовый план по выплатам хоккеистам, а также рассказал, почему ждет игроков НХЛ на турнире.

– Такое выдающееся событие, как мужской турнир на Олимпиаде, заслуживает присутствия игроков мирового уровня, – цитирует сайт ИИХФ Фазеля. – Я чувствую ответственность за возможность привезти на турнир лучших из лучших, чтобы болельщики увидели лучший хоккей. В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке у меня прошли встречи с руководством НХЛ, которые я бы назвал положительными. Мы общались с четким пониманием вопроса и смогли прояснить многие вопросы. Особенно те, что волнуют владельцев команд: вопросы по страховым выплатам игрокам и оплата их перелета. Мы смогли разработать финансовый план, который будет охватывать эти платежи без привлечения средств из программ развития ИИХФ.

В понедельник мы провели телеконференцию с представителями сборных. Большая часть группы считает, что НХЛ должна принять решение в ближайшее время, тем более что лиге нужно планировать расписание на следующий сезон. Кроме того, европейским лигам и клубам тоже нужно знать окончательное решение НХЛ. Однако пока мы не может выдвигать жесткие временные рамки лиге и профсоюзу игроков. Есть ли у нас план "Б"? Мы обсуждали это. В случае если НХЛ не отпустит своих игроков, мы не будет отклоняться от стандартного формата турнира. Мы сохраним те же правила и расписание или надо ограничивать возраст игроков. Если лига не отпустит своих игроков на Олимпиаду, то у меня нет сомнений, что мы увидим захватывающий и конкурентоспособный турнир, как раньше.