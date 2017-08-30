Рене Фазель: "Должно произойти чудо, чтобы игроки НХЛ поехали на Олимпиаду-2018"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что практически не верит в то, что игроки НХЛ смогут отправиться на Олимпиду в Пхенчхане. Вместе с тем, глава организации отметил, что двери турнира открыты для любого игрока.

- Должно произойти чудо, чтобы НХЛ разрешила игрокам участвовать, - приводит Inside the Games слова Фазеля. - Для этого потребуется какое-то особенное событие. Любой игрок НХЛ, который хотел бы поехать на Олимпиаду, должен до 1 октября попасть в расширенный список для тестирования ВАДА.

Сейчас профсоюз изучает, возможно ли участие отдельных игроков с юридической точки зрения. Комиссар НХЛ однозначно сказал, что нет. Но я точно не знаю всех нюансов. В любом случае наша дверь всегда открыта.