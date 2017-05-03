Рэнди Карлайл: "У судей особое отношение к Макдэвиду"

Главный тренер "Анахайма" Рэнди Карлайл раскритиковал работу судей в отношении нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида. "Ойлерз" ведут в серии 1/4 финала Кубка Стэнли против "Дакс" со счетом 2-1.

– Лично мне кажется, что у судей особое отношение к Макдэвиду, – приводит TSN слова Карлайла. – Ограничение на физическое воздействие на него жестче, чем обычно. Это факт. Все просто. Мы пересматривали записи несколько раз.

Он зарабатывает фолы сопернику за счет своей скорости. Но если ты не приближаешься к нему и не играешь рядом с ним, ты просто останешься зрителем, ну или же попытаешься остановить его продвижение.