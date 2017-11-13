Рэнди Карлайл: "Сегодня правила сыграли не за "Анахайм"

Главный тренер "Анахайма" Рэнди Карлайл посетовал на то, что правила сыграли против его команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (1:2). На 11-й минуте третьего периода оперативный штаб не засчитал гол Брэндона Монтура в большинстве, так как не нашел подтверждения тому, что шайба пересекла линию ворот.

- Думаю, что все на арене сказали бы, что гол был, но для этого нужно было подтверждение, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Карлайла. - Таковы правила. Сегодня они сыграли не за нас.

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