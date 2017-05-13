Рэнди Карлайл: "Нужно перевернуть страницу и готовиться ко второй игре"

Главный тренер "Анахайма" Рэнди Карлайл после поражения от "Нэшвилла" в первом матче финала Западной конференции (2:3 ОТ) отметил, что нужно поскорее забыть этот результат и готовиться к следующей игре. Второй поединок между командами состоится 15 мая и начнется в 2.30 по московскому времени.

- Конечно, игра была сделана в первом периоде. Соперник доминировал над нами, а мы катались не лучшим образом, - цитирует пресс-служба клуба Карлайла. - Мы вернулись на круги своя во втором и третьем периодах.

Во второй игре мы не можем позволить себе начинать так же, как сегодня. Нужно проанализировать ситуацию и исправиться. Пора перевернуть страницу и готовиться к воскресному поединку.

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