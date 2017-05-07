Рэнди Карлайл: "Не думаю, что есть рецепт камбэков - нужно верить"

Главный тренер "Анахайма" Рэнди Карлайл прокомментировал победу своей команды в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли над "Эдмонтоном" (4:3 ОТ, 3-2). "Дакс" смогли отыграться, уступая 0:3 по ходу встречи.

– Есть ли рецепт для таких побед? Я не думаю, что существует какой-либо рецепт, кроме того, что ты должен не переставать верить, – приводит официальный сайт "Анахайма" слова Карлайла. – Переходы инициативы в плей-офф случаются стремительно.

Если удалось забить один гол, уже думаешь, что это звонок для соперника. Еще одна шайба и уже появляется ощущение, что тебе по силам сделать это. У нас есть все основания чувствовать себя хорошо после такого матча. Но следующая игра на их арене будет самой важной. И самой сложной.