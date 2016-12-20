10:09 | ХОККЕЙ — НХЛ

Рэнди Карлайл: "Анахайму" необходимо стабилизировать победы"

0
0
0

Главный тренер "Анахайма" Рэнди Карлайл после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Торонто" (3:2) отметил, что многие игроки внесли вклад в успех команды. По словам специалиста, который покинул пост рулевого "Торонто" 5 января 2015 года, "Анахайму" необходимо стабилизировать успехи в предстоящих встречах.

– Сегодня многие игроки внесли большой вклад в победу нашей команды, – приводит официальный сайт НХЛ слова Карлайла. – Здорово, что сегодня удалось набрать важные очки. Хотя положение в турнирной таблице говорит о том, что "Анахайму" есть к чему стремиться. Нам необходимо стабилизировать успехи команды.

После 33 матчей в регулярном чемпионате НХЛ команда Рэнди Карлайла имеет в активе 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ