Рэнди Карлайл: "Анахайму" необходимо стабилизировать победы"

Главный тренер "Анахайма" Рэнди Карлайл после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Торонто" (3:2) отметил, что многие игроки внесли вклад в успех команды. По словам специалиста, который покинул пост рулевого "Торонто" 5 января 2015 года, "Анахайму" необходимо стабилизировать успехи в предстоящих встречах.

– Сегодня многие игроки внесли большой вклад в победу нашей команды, – приводит официальный сайт НХЛ слова Карлайла. – Здорово, что сегодня удалось набрать важные очки. Хотя положение в турнирной таблице говорит о том, что "Анахайму" есть к чему стремиться. Нам необходимо стабилизировать успехи команды.

После 33 матчей в регулярном чемпионате НХЛ команда Рэнди Карлайла имеет в активе 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.