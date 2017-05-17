Рэнди Карлайл: "Анахайм" даже не был близок к уровню своей игры"

Главный тренер "Анахайма" Рэнди Карлайл после поражения своей команды от "Нэшвилла" (1:2) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли подчеркнул, что "Дакс" не сумели показать свою игру. По словам специалиста, "утки" могут действовать лучше.

- Мы даже близко не подошли к уровню, на котором можем играть, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Карлайла. - Тем не менее шанс у нас был. Это самое главное.

Мы понимаем, что можем играть лучше. В третьем периоде мы заработали два удаления в зоне соперника. Этого нельзя делать в плей-офф.