Рекки назначен ассистентом Салливана в "Питтсбурге"

Канадец Марк Рекки назначен ассистентом главного тренера "Питтсбурга", информирует пресс-служба клуба. 49-летний наставник сменил на этом посту 53-летнего Рика Токкета, который возглавил "Аризону". Напомним, что Рекки в качестве игрока выступал за многие клубы НХЛ, в том числе и за "Пингвинз". Главным тренером "Питтсбурга" на данный момент является Майк Салливан.

The Pens have named Mark Recchi an assistant coach. Recchi replaces Tocchet, who was named the coach of the Coyotes. https://t.co/pVoUXSYIxj pic.twitter.com/CCXv8YHljt – Pittsburgh Penguins (@penguins) 11 июля 2017 г.