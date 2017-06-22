Регулярный чемпионат НХЛ пройдет с 4 октября по 7 апреля, паузы на Олимпиаду нет

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала календарь регулярного чемпионата на следующий сезон. Чемпионат стартует 4 октября и завершится 7 апреля 2018 года. Отметим, что в календаре не предусмотрена пауза на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля следующего года.

В день старта "регулярки" пройдет четыре матча: "Питтсбург" – "Сент-Луис", "Виннипег" – "Торонто", "Эдмонтон" – "Калгари", "Сан-Хосе" – "Филадельфия". С 26 по 29 января в Тампе состоится Матч звезд НХЛ.