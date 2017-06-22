22:42 | Хоккей — НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ пройдет с 4 октября по 7 апреля, паузы на Олимпиаду нет


НХЛ на своем официальном сайте опубликовала календарь регулярного чемпионата на следующий сезон. Чемпионат стартует 4 октября и завершится 7 апреля 2018 года. Отметим, что в календаре не предусмотрена пауза на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля следующего года.

В день старта "регулярки" пройдет четыре матча: "Питтсбург""Сент-Луис", "Виннипег""Торонто", "Эдмонтон""Калгари", "Сан-Хосе""Филадельфия". С 26 по 29 января в Тампе состоится Матч звезд НХЛ.

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