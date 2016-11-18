Реализованный буллит Хаттона в овертайме принес "Ванкуверу" победу над "Аризоной"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер" в овертайме обыграл "Аризону" - 3:2. Шайбу, которая стала для "Кэнакс" победной, забросил защитник Бен Хаттон, реализовав буллит. Данное поражение для "Койотс" стало четвертым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Аризона" - 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ричардсон - 5 (Доун, Чикран), 21:22 - 0:1. Дианджело - 2 (бол., Ганзал, Доми), 30:45 - 0:2. Саттер - 4 (Д. Седин, Эдлер), 35:45 - 1:2. Д. Седин - 6 (бол., Эдлер, Х. Седин), 37:58 - 2:2. Хаттон - 2 (буллит), 62:34 - 3:2.

Вратари: Маркстрем - Доминге.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 42 (13+14+13+2) - 36 (11+16+7+2).

Наши: Педан, Трямкин.

18 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.