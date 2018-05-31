Реакция болельщика "Вашингтона" на лучший сейв в истории хоккея. Видео

Американская телекомпания NBC в своем Твиттере опубликовала видео реакции болельщика "Вашингтона" на спасение вратаря Брэйдена Холтби. Голкипер во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:2, 1-1 – в серии) смог остановить шайбу клюшкой, когда игрок соперника уже расстреливал пустой угол ворот. Эпизод произошел в самом конце матча, что позволило "Столичным" удержать победу.

– Этот парень только что увидел лучший сейв в истории хоккея, – отмечается в сообщении.