07:45 | Хоккей — НХЛ

Раздевалка "Вашингтона" после победы в Кубке Стэнли. Видео

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"Вашингтон" на своей странице в Твиттере опубликовал видео из раздевалки команды после победы в финальной серии Кубка Стэнли. "Кэпиталз" впервые в своей истории одержал победу в плей-офф НХЛ.

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