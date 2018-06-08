Раздевалка "Вашингтона" после победы в Кубке Стэнли. Видео

"Вашингтон" на своей странице в Твиттере опубликовал видео из раздевалки команды после победы в финальной серии Кубка Стэнли. "Кэпиталз" впервые в своей истории одержал победу в плей-офф НХЛ.
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Они сделали это! Овечкин, Кузнецов и Орлов взяли Кубок Стэнли с "Вашингтоном"
Let’s go!!!!!!! #ALLCAPS #StanleyCaps pic.twitter.com/AzMUODgOVB– Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.
TROTZY!!!!! #ALLCAPS pic.twitter.com/FCHiTTLyQs– Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.
Championship shower for Coach! #StanleyCup #ALLCAPS pic.twitter.com/ycu7CNtg9E– Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.
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