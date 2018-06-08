Раздевалка "Вашингтона" после победы в Кубке Стэнли. Видео

"Вашингтон" на своей странице в Твиттере опубликовал видео из раздевалки команды после победы в финальной серии Кубка Стэнли. "Кэпиталз" впервые в своей истории одержал победу в плей-офф НХЛ.

Список всех российских чемпионов НХЛ //

Овечкин признан MVP плей-офф //

Они сделали это! Овечкин, Кузнецов и Орлов взяли Кубок Стэнли с "Вашингтоном"