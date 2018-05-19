08:40 | Хоккей — НХЛ

Райлли Смит - о голе в матче с "Виннипегом": "Иногда в третьем периоде у тебя случаются шальные отскоки"


Форвард "Вегаса" Райлли Смит после победы над "Виннипегом" (3:2) в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли отметил, что вратарю Коннору Хеллебайку тяжело забить. Счет в серии стал 3-1 в пользу "Голден Найтс".

Смит забросил победную шайбу в матче на 54-й минуте. Он совершил перехват во время атаки "Виннипега", прошел по левому флангу и резким кистевым броском переиграл Хеллебайка.

- Я даже не думал, что смогу блокировать бросок Бафлина. Но иногда в третьем периоде у тебя случаются шальные отскоки, - приводит пресс-служба НХЛ слова Смита. - Нам очень повезло использовать такую возможность. Я просто попытался по максимуму использовать свободный лед, пока меня не начал накрывать защитник. Поднял голову и положил шайбу в сетку. Хотя Хеллебайк - большой голкипер, и ему очень трудно забить.
 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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