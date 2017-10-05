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17:13 | Хоккей — НХЛ

Райан Ривз: "Каждый раз, когда Тарасенко бросал, я по-русски говорил "алло"


Нападающий "Питтсбурга" Райан Ривз, который ранее выступал в составе "Сент-Луиса", рассказал о том, что помогал форварду Владимиру Тарасенко изучать английский язык. По его словам, россиянин запоминал по нескольку слов в день.

– Я объяснял Тарасенко слова Кена Хичкока. Иногда мы с ним учили несколько слов в день, – приводит The Athletic слова Ривза. – В свою очередь он учил меня русскому. Каждый раз, когда он бросал по воротам, я говорил "алло", что означает "привет" по-русски. Когда я это произносил, надеялся, что Тарасенко забьет гол.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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