Райан Ривз: "Каждый раз, когда Тарасенко бросал, я по-русски говорил "алло"

Нападающий "Питтсбурга" Райан Ривз, который ранее выступал в составе "Сент-Луиса", рассказал о том, что помогал форварду Владимиру Тарасенко изучать английский язык. По его словам, россиянин запоминал по нескольку слов в день.

– Я объяснял Тарасенко слова Кена Хичкока. Иногда мы с ним учили несколько слов в день, – приводит The Athletic слова Ривза. – В свою очередь он учил меня русскому. Каждый раз, когда он бросал по воротам, я говорил "алло", что означает "привет" по-русски. Когда я это произносил, надеялся, что Тарасенко забьет гол.