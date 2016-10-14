Райан Макдонах: "У Бучневича талант плеймейкера"

Капитан "Рейнджерс" Райан Макдонах высоко оценил игру Павла Бучневича, набравшего одно результативное очко, в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (5:3). По его словам, 21-летний россиянин хорошо видит площадку и является плеймейкером.

- Он очень хорошо видит площадку, - приводит официальный сайт НХЛ слова Макдонаха. - Мы знаем, что это очень умелый игрок. У него есть талант плеймейкера, который сразу заметен. У него также хорошее катание, поэтому для меня не стало сюрпризом, что их звено доминировало большую часть матча.