09:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Райан Макдонах: "У Бучневича талант плеймейкера"

0
0
0

Капитан "Рейнджерс" Райан Макдонах высоко оценил игру Павла Бучневича, набравшего одно результативное очко, в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (5:3). По его словам, 21-летний россиянин хорошо видит площадку и является плеймейкером.

- Он очень хорошо видит площадку, - приводит официальный сайт НХЛ слова Макдонаха. - Мы знаем, что это очень умелый игрок. У него есть талант плеймейкера, который сразу заметен. У него также хорошее катание, поэтому для меня не стало сюрпризом, что их звено доминировало большую часть матча.

Опрос

Кто фаворит сезона НХЛ-2016/17?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/buchnevichs-first-broadway-night/c-282647522

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ