Райан Макдонах: "У Бучневича талант плеймейкера"

Капитан "Рейнджерс" Райан Макдонах высоко оценил игру Павла Бучневича, набравшего одно результативное очко, в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (5:3). По его словам, 21-летний россиянин хорошо видит площадку и является плеймейкером.
- Он очень хорошо видит площадку, - приводит официальный сайт НХЛ слова Макдонаха. - Мы знаем, что это очень умелый игрок. У него есть талант плеймейкера, который сразу заметен. У него также хорошее катание, поэтому для меня не стало сюрпризом, что их звено доминировало большую часть матча.
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https://www.nhl.com/ru/news/buchnevichs-first-broadway-night/c-282647522