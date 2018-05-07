Райан Макдона: "Я не хотел подставить Василевского"

Защитник "Тампы" Райан Макдона после матча плей-офф против "Бостона" (3:1, 4-1) отметил игру голкипера Андрея Василевского. Россиянин спас команду в конце встречи, когда Макдона заработал удаление.

- Конечно, я не хотел быть тем, кто поставит Василевского в такое положение в концовке, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Макдоны. - Было здорово видеть, как все справились с меньшинством и жертвовали собой. Наше меньшинство находилось под микроскопом всю серию, будет справедливо заметить, что они нанесли нам кое-какой урон. Но в решающий момент было важно увидеть, как мы "убили" эти две минуты.