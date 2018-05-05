Райан Кэллахэн: "Маршан все равно что плюнул мне в лицо"

Форвард "Тампы" Райан Кэллахэн заявил, что форвард "Бостона" Брэд Маршан своим поступком во время игры все равно, что плюнул ему в лицо. Напомним, игрок "Брюинз" лизнул нападающего команды соперников.

- Жаль, что он допускает такое. Я не вижу разницы – лизнуть кого-то или плюнуть ему в лицо. Для меня это равносильно, если не хуже, – передает в своем Твиттере журналист Джо Смит слова Кэллахэна.

Напомним, в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли "Тампа" обыграла "Бостонон" (4:3 ОТ) и вышла вперед в серии со счетом 3-1.