Райан Кэллахан: "С самого начала играли так, как хотели"

Нападающий "Тампа-Бэй" Райан Кэллахан отметил важность игры в обороне в успехе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1). По его словам, это позволило атаке выступить результативно.

– С самого начала мы играли так, как хотели, – цитирует официальный сайт НХЛ Кэллахана. – Это особенно важно против такой команды, как "Питтсбург", у которой мощная атака. Хотелось сначала сосредоточиться на нашей обороне. Думаю, это позволило нам создать много моментов в атаке.