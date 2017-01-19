Райан Гецлаф: "Играя "три на три", чувствуешь себя ребенком"

Капитан "Анахайма" Райан Гецлаф после победы над "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ) отметил, что команде тяжело дается игра по схеме "три на три" в овертайме.

- Если существует план на игру "три на три", то я бы хотел знать, потому что мы в этом не очень хороши, - цитирует официальный сайт НХЛ Гецлафа. - При схеме "три на три", ты чувствуешь себя ребенком, играющим на льду пруда. Очень тяжело сохранять концентрацию на всей площадке и понять, что нужно делать.

Сегодня мы однозначно играли скучно. Нам противостоял серьезный соперник. Мы старались не терять шайбу и не "кормить" атаку соперника. Думаю, мы проделали неплохую работу.