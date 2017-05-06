Райан Гецлаф: "Был уверен, что "Анахайм" будет бороться до конца"

Нападающий "Анахайма" Райан Гецлаф после победы в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли над "Эдмонтоном" (4:3 ОТ, 3-2) отметил самоотверженную игру "Дакс". Следующая игра серии пройдет 8 мая в Эдмонтоне.

– Когда играешь в плей-офф, всегда нужно придерживаться своего стиля игры, – приводит официальный сайт НХЛ слова Гецлафа. – У нас было много возможностей по ходу матча, но мы их не реализовали. А соперник забил голы.

У нас появились шансы в конце, которые мы реализовали. Здорово, что мы смогли победить в итоге. Мы сделали все, что должны были. Были уверены, что будем бороться до самого конца, и мы смогли вернуться.