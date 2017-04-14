09:32 | ХОККЕЙ — НХЛ

Райан Эллис: "Вратарь должен быть лучшим, если хочешь задержаться в плей-офф НХЛ"

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Защитник "Нэшвилла" Райан Эллис после победы над "Чикаго" (1:0) высоко оценил игру вратаря Пекка Ринне. По его словам, в этой встрече голкипер, отразивший 29 бросков, сыграл феноменально.

- Если хочешь задержаться в плей-офф, все в команде должны хорошо играть, но голкипер должен быть лучшим, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Эллиса. - Порой от него будет зависеть исход матча. Сегодня он сыграл феноменально.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/predators-shut-out-blackhawks-in-game-1/c-288774182

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