Райан Эллис: "Суббан сделал смелое заявление, но так думают все в "Нэшвилле"

Защитник "Нэшвилла" Райан Эллис в преддверии третьего матча финальной серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (0-2) подчеркнул, что команда поддерживает Пи. Кей. Суббана, который уверен в победе над соперником. По его словам, "Предаторз" обязаны обыграть "Пингвинз" на своей площадке.

– Это смелое заявление, но Пи. Кей. смелый парень, – приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Эллиса. – Мы обязаны выиграть этот матч. Все так считают. Нам нужна победа.

Пи. Кей. Суббан: "Продолжаю верить в победу "Нэшвилла" ​