Райан Эллис: "Нэшвилл" оказал большое давление на "Питтсбург"

Защитник "Нэшвилла" Райан Эллис подчеркнул, что победа в третьем матче серии Кубка Стэнли над "Питтсбургом" (5:1, 1-2) является заслугой всей команды, а не отдельных игроков. По его словам, "Предаторз" перекрыли свободные зоны, не дав сопернику свободно передвигаться с шайбой.

- Это всеобщая заслуга, не только защитников, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Эллиса. - Мы оказывали на них большое давление, быстро накрывали, правильно выбирали позицию, здорово работали клюшками. Все это вкупе и принесло плоды.

Напомним, что четвертый матч серии "Нэшвилл" - "Питтсбург" состоится 6 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.