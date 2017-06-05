08:47 | ХОККЕЙ — НХЛ

Райан Эллис: "Нэшвилл" оказал большое давление на "Питтсбург"


Защитник "Нэшвилла" Райан Эллис подчеркнул, что победа в третьем матче серии Кубка Стэнли над "Питтсбургом" (5:1, 1-2) является заслугой всей команды, а не отдельных игроков. По его словам, "Предаторз" перекрыли свободные зоны, не дав сопернику свободно передвигаться с шайбой.

- Это всеобщая заслуга, не только защитников, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Эллиса. - Мы оказывали на них большое давление, быстро накрывали, правильно выбирали позицию, здорово работали клюшками. Все это вкупе и принесло плоды.

Напомним, что четвертый матч серии "Нэшвилл" - "Питтсбург" состоится 6 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/preds-defense-smothering-pens-stars/c-289778316

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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