Райан Джохансен: "В Сент-Луисе "Нэшвилл" просто не сыграл в свою игру"

Нападающий "Нэшвилла" Райан Джохансен в преддверии шестого матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Сент-Луиса" заявил, что его команде необходимо приложить максимум усилий, чтобы выйти в следующий раунд. "Предаторз" ведут в серии со счетом 3-2.

– В Сент-Луисе мы просто не сыграли в свою игру, – приводит официальный сайт НХЛ слова Джохансена. – У соперников прекрасная команда, и они сумели усложнить нам жизнь, не дав сыграть так, как мы умеем. Чтобы победить, нам придется показать все, на что мы способны.