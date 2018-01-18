Раск побил рекорд Василевского по серии матчей с очками в этом сезоне

Вратарь "Бостона" Туукка Раск отразил 21 бросок по своим воротам из 22 в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (4:1). Он также был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне финн набрал очки в 15 играх подряд. За это время он одержал 13 побед и потерпел 2 поражения в овертаймах.

Как сообщает NHL PR, Раск побил достижение сезона, установленное голкипером "Тампа-Бэй" Андреем Василевским. Россиянин с 9 октября по 16 ноября набирал очки в 14 матчах подряд (13 побед, одно поражение в овертайме).