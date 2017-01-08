Раск, Грабнер и Холтби - три звезды дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал вратарь "Вашингтона" Брэден Холтби, отразивший все 30 бросков по своим воротам в матче с "Оттавой" (1:0).

Второй звездой признан форвард "Рейнджерс" Михаэль Грабнер, записавший на свой счет два гола и голевую передачу в поединке с "Коламбусом" (5:4), а замкнул тройку голкипер "Бостона" Туукка Раск, сделавший 25 сэйвов в игре с "Флоридой" (4:0).