Раск, Барзал и Раймер - звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков прошедшей недели. Первое место занял вратарь "Бостона" Туукка Раск. Финн принял участие в трех матчах своей команды из четырех, одержав три победы. Его процент отраженных бросков - 95,4.

Второй звездой недели был назван форвард "Айлендерс" Мэтью Барзал. В трех матчах он набрал 6 (3+3) очка и помог своей команде одержать одну победу. Тройку лучших замкнул голкипер "Флориды" Джеймс Раймер. В трех встречах он одержал три победы, а его процент отраженных бросков был равен 96,4.