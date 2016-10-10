Раиль Якупов: "На Наиля претендовали "Даллас", "Чикаго" и "Анахайм"

Спортивный директор "Нефтяника", отец нападающего "Сент-Луиса" Наиля Якупова, Раиль Якупов сообщил, что вариант с "Блюз" возник у его сына довольно неожиданно. Якупов перебрался в "Сент-Луис" в это межсезонье из "Эдмонтона".

– Очень неожиданно все получилось – мы вообще ничего не знали, с утра прочитали все из прессы, – цитирует "Бизнес online" Якупова-старшего. – Там, на самом деле, маячили "Даллас", "Чикаго" и "Анахайм", а "Сент-Луиса" вообще не было. Но он профессионал и должен хорошо выполнять свою работу, где бы он ни был – даже на Луне. Он столько трудится... Это не должно было бесследно пройти. Думаю, смена обстановки пойдет ему на пользу. Мы с женой туда вылетаем, дочка у нас уже там с Наилем. Там ведь в Эдмонтоне открытие дворца будет, но теперь, видимо, придется брать билеты в Сент-Луис. Одна радость – 21 октября "Сент-Луис" как раз дома будет играть против "Эдмонтона", посмотрю вживую на сына.