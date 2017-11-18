Радулов забросил 7-ю шайбу в сезоне в ворота "Эдмонтона". Видео

"Даллас" на своем льду принимает "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В первом периоде форвард "Старз" Александр Радулов отметился заброшенной шайбой.
Для россиянина эта шайба стала 7-й в сезоне, всего он записал на свой счет 18 (7+11) очков. Отметим, что Радулов набрал очки в 10-м из 11 последних матчей. До вчерашней встречи с "Тампой" (1:6) результативная серия форварда длилась 9 матчей.
Radulov scores #Stars' second goal on their second shot against the #Oilers. pic.twitter.com/gnGDeKAziV– Sportsnet (@Sportsnet) 18 ноября 2017 г.
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