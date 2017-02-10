07:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Радулов забросил 14-ю шайбу в сезоне

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Нападающий "Монреаля" Александр Радулов стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной". Российский форвард вывел свою команду вперед в третьем периоде – 4:3. Эта шайба стала для 30-летнего Радулова 14-й в сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Весёлый©

.BattleFish. __ Не, скорее, про то, что у него будет более четкое задание, чем у Уэбера и Маркова, которые хороши в pp, а вот в защиту не успевают.

15:35

.BattleFish.

Да и приобретение Нестерова не от балды же.----------- ты про то что бородач добавит в скорости защите!?

10:23

Весёлый©

Почему-то все считают, что Монреалю необходимо усиливать нападение. Предлагаю этим всем пересмотреть голы от Аризоны, защитники ну просто очень медленные, а в эпизоде с четвертой шайбой Маркова обошли, как стоячего. Да и приобретение Нестерова не от балды же. Лишь бригада большинства и Радулов спасли от пятого поражения подряд.

09:29

Упёртый русский

Красавец!

09:14

Lexx Luger

саня решала!!!

08:28

fifa_guru

Обычно это его работа бодаться у борта, выцарапывать шайбы и скидывать на пятак )

08:03

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