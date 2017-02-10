Радулов забросил 14-ю шайбу в сезоне

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной". Российский форвард вывел свою команду вперед в третьем периоде – 4:3. Эта шайба стала для 30-летнего Радулова 14-й в сезоне.
Нападающий "Монреаля" Александр Радулов стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной". Российский форвард вывел свою команду вперед в третьем периоде – 4:3. Эта шайба стала для 30-летнего Радулова 14-й в сезоне.
Весёлый©
.BattleFish. __ Не, скорее, про то, что у него будет более четкое задание, чем у Уэбера и Маркова, которые хороши в pp, а вот в защиту не успевают.
15:35
.BattleFish.
Да и приобретение Нестерова не от балды же.----------- ты про то что бородач добавит в скорости защите!?
10:23
Весёлый©
Почему-то все считают, что Монреалю необходимо усиливать нападение. Предлагаю этим всем пересмотреть голы от Аризоны, защитники ну просто очень медленные, а в эпизоде с четвертой шайбой Маркова обошли, как стоячего. Да и приобретение Нестерова не от балды же. Лишь бригада большинства и Радулов спасли от пятого поражения подряд.
09:29
Упёртый русский
Красавец!
09:14
Lexx Luger
саня решала!!!
08:28
fifa_guru
Обычно это его работа бодаться у борта, выцарапывать шайбы и скидывать на пятак )
08:03