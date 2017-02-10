Радулов забросил 14-ю шайбу в сезоне

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной". Российский форвард вывел свою команду вперед в третьем периоде – 4:3. Эта шайба стала для 30-летнего Радулова 14-й в сезоне.