Радулов забил за "Даллас" "Коламбусу", Панарин отметился победным буллитом

"Коламбус" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В концовке третьего периода отличился российской форвард "Старз" Александр Радулов. В послематчевой серии буллитов победным броском отметился еще один россиянин Артемий Панарин. Он был признан второй звездой матча. Российский голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский остался в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Даллас" - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шредер - 1 (Мотт), 12:23 - 1:0. РАДУЛОВ - 18 (Клингберг, Бенн), 57:55 - 1:1.

Победный буллит: ПАНАРИН.

Вратари: Корписало - Бишоп (57:52 - 57:55).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 26 (11+6+8+1) - 36 (7+13+12+4).