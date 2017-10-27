Радулов забил и отдал две передачи, но "Даллас" уступил "Эдмонтону"

"Эдмонтон" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. Несмотря на победу, "Ойлерз" по-прежнему занимают предпоследнее место на Западной конференции. В составе "Далласа" на лед вышел российский нападающий Александр Радулов. На его счету гол, две результативные передачи. Форвард провел на льду 20 минут 46 секунд, четыре раза бросил в створ и провел силовой прием. Нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев за 7 минут 12 секунд дважды бросил в створ ворот и три раза оформил силовой прием.

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Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Даллас" - 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Голы: Макдэвид - 5 (Стром, Драйзайтль), 10:31 - 1:0. Бенн - 6 (РАДУЛОВ, Хэмьюс), 11:34 - 1:1. Марун - 3 (Нерс, Драйзайтль), 19:35 - 2:1. РАДУЛОВ - 2 (бол., Сегин, Шор), 22:58 - 2:2. Ньюджент-Хопкинс - 3 (Расселл, Лучич), 33:46 - 3:2. Бенн - 7 (бол., РАДУЛОВ, Клингберг), 36:19 - 3:3. Линделл - 2 (бол., Спецца, Хэмьюс), 50:25 - 3:4. Ньюджент-Хопкинс - 4 (Лучич), 52:16 - 4:4. Беннинг - 1 (Драйзайтль, Нерс), 57:33 - 5:4.

Вратари: Тэлбот - Бишоп (59:00).

Штраф: 15 - 11.

Броски: 35 (14+10+11) - 32 (12+14+6).

Наши: Слепышев - Радулов.

27 октября. Эдмонтон. Rogers Place.