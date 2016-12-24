11:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Радулов впервые за 10 лет не набрал очков в шести матчах подряд

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Нападающий "Монреаля" Александр Радулов не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (1:2). Российский форвард не заработал ни одного результативного балла в шестой встрече подряд.

Примечательно, что подобная серия в карьере Радулова случилась впервые за 10 лет. В этом сезоне на его счету 23 (6+17) очка в 32 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Aleks Grady

Молодец, Радулов, так держать. Такой ты хреновый хоккеист, только в КХЛ ты был крутым, а здесь ты один из многих посредственных, каких в НХЛ и так без тебя хватает.

16:31

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