Радулов впервые за 10 лет не набрал очков в шести матчах подряд

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (1:2). Российский форвард не заработал ни одного результативного балла в шестой встрече подряд.

Примечательно, что подобная серия в карьере Радулова случилась впервые за 10 лет. В этом сезоне на его счету 23 (6+17) очка в 32 матчах.