Радулов впервые набрал 60 очков в сезоне НХЛ

Нападающий "Далласа" Александр Радулов забросил единственную шайбу своей команды в проигранном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" (1:3). В 69 играх этого сезона российский форвард отметился 25 шайбами и 35 передачами.

Таким образом, эта "регулярка" стала самой успешной в заокеанской карьере 31-летнего нападающего. Его предыдущим лучшим результатом были 58 очков в сезоне-2007/08.

Кроме того, Радулов стал шестым россиянином, достигшим в этом сезоне отметки в 60 баллов за результативность. Ранее этой отметку преодолели Артемий Панарин - 60 (21+39) очков, Евгений Кузнецов – 64 (20+44), Александр Овечкин – 72 (40+32), Евгений Малкин – 87 (39+48), Никита Кучеров – 88 (34+54).