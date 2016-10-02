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Радулов вернулся к тренировкам на льду в составе "Монреаля"

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Нападающий "Монреаля" Александр Радулов вернулся к тренировкам на льду в составе команды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Россиянин участвовал в занятии на льду спорткомплекса в Броссарде, где находится тренировочный лагерь "Монреаля". Из-за простуды 30-летний форвард не сыграл в последнем выставочном матче "Монреаля" против "Оттавы Сенаторз" (3:2 ОТ). Стоит добавить, что Радулов уже отметился заброшенной шайбе во второй контрольной игре, когда открыл счет в домашнем матче с "Детройт Ред Уингз" (5:2). Пока неизвестно, сыграет ли Радулов в предстоящем матче с "Торонто".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3671402

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