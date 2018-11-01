Радулов снова выбыл из строя из-за травмы

Нападающий "Далласа" Александр Радулов вновь получил травму, сообщает Dallas News. Российский спортсмен рискует пропустить ближайший матч с "Торонто" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер "Далласа" Джим Монтгомери сообщил, что Радулова беспокоит травма. Ранее 32-летний хоккеист пропустил две недели из-за повреждения нижней части спины. 31 октября хоккеист принял участие в игре с "Монреалем" (4:1), в которой забросил шайбу.

В текущем сезоне российский форвард забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач.